Flatbewoners zitten dagen zonder internet in Zwijndrecht

Ongeveer dertig huishoudens aan het Leeuwerikplein in Zwijndrecht zitten sinds dinsdagochtend zonder internet. Tijdens werkzaamheden in de straat is een KPN-kabel beschadigd.

Aannemersbedrijf Kraaijeveld uit Barendrecht, dat rioleringswerkzaamheden voor de deur uitvoert, zegt niets te kunnen doen voor de bewoners, omdat op de aangeleverde gegevens niet stond vermeld dat er een kabel van KPN lag.

Bewoonster Therese Mientjes heeft al contact gehad met KPN, maar die geeft ook aan weinig te kunnen doen. "KPN zegt: 'Ik zie geen storing, niets aan de hand'. Veel bewoners met andere providers die via de KPN-lijn gaan, krijgen zelfs nieuwe modems toegestuurd, terwijl we allang weten dat er iets aan die kabel is."

Verlossend woord vanuit KPN

"Woensdagmiddag is een monteur ter plaatse geweest en die heeft de schade bekeken en de herstelwerkzaamheden zijn inmiddels ingepland", vertelt Stijn Wesselink als RTV Rijnmond om opheldering over de situatie vraagt. "Donderdagochtend zullen monteurs de kabel repareren. Dat is best een flinke klus, maar als het allemaal meezit, is deze klus in de loop van de dag gereed."

Digitale detox

Om de vraag of even zonder internet zitten niet fijn is, moet Mientjes lachen: "Ik heb wel contact met alle buren gehad." Ze ging bij de bewoners langs om te inventariseren hoeveel gedupeerden er waren. "We zijn allemaal erg verslaafd aan internet. Maar er zijn ook echt noodzakelijke dingen waar je internet voor nodig hebt."

Medebewoner Peter Looijschelder vult aan: "Je komt er niet onderuit. Je moet alles digitaal regelen. Dan bel ik de provider op en dan zeggen ze: 'Ga maar terug naar de basis'. Welke basis? Je hebt internet voor van alles nodig tegenwoordig."