Rotterdam week lang in teken van Bep van Klaveren

Vanwege de 25ste editie van de Bep van Klaveren Memorial zijn er een week lang activiteiten in Rotterdam, om de bokslegende te eren. De jubileumweek vindt plaats in de week van 10 tot en met 17 september, met de Memorial als afsluiter op maandag 17 september in de Maassilo.

Programma:

Rotterdamse Sporticonen maakt de beeldenreeks over Bep van Klaveren en de bokssport in samenwerking met Museum Rotterdam, IVA Groep en de Rotterdamse kunstenares Vera Nederlof. Een impressie van 11 t/m 15 september wordt gepresenteerd op ‘The WoW’, het 170 vierkante meter grote digitale scherm recht tegenover het Centraal Station.

Maandag 10 september: “Cadeau aan de stad”, grote en kleine zaal Theater Zuidplein (alleen op uitnodiging)

Sessies met studenten en leerlingen van de onderwijspartners van Rotterdamse Sporticonen: Hogeschool Rotterdam, Albeda College en Melanchthon Schiebroek. Met onder andere bijdragen van sporthistoricus Jurryt van der Vooren en drie voormalige Olympische en Paralympische medaillewinnaars Arnold Vanderlyde (boksen/driemaal brons), Deborah Gravenstijn (judo/brons en zilver) en Jolanda Paardekam (tafeltennis/goud en zilver) en een spoken word optreden over Bep van Klaveren onder leiding van Tomas de Paauw.



Donderdag 13 september: RBV Crooswijk-talenten naar Sophia kinderziekenhuis

De jeugdboksers van RBV Crooswijk brengen de Bep van klaveren Memorial naar kinderen in het Sophia Kinderziekenhuis. De talenten zijn te gast bij Sophia TV en gaan na afloop van de uitzending langs bij kinderen op de kamer.



Zondag 16 september: Junior Bep van Klaveren, grote zaal Maassilo (vrij toegankelijk met kaarten)

Boksclinics door onder ander drievoudig Olympisch medaillewinnaar Arnold Vanderlyde, Rotterdam Sportsupport en No Limits. De laatste speciaal voor kinderen met een beperking.

Vanaf 14.00 uur jeugdboksinterland Nederland-Engeland, in samenwerking met RBV Crooswijk en de Nederlandse Boksbond, met een programma met maar liefst vijftien partijen.



Maandag 17 september: Partnerdiner Rotterdamse Sporticonen, raderstoomschip De Majesteit (alleen op uitnodiging)

Dit jaar worden ruim 500 gasten verwacht op het leukste netwerkdiner van Rotterdam. Alleen voor genodigden. Inschepen en aankomst in de Maashaven aan de kant van de Maassilo.



Maandag 17 september: 25ste Bep van Klaveren Memorial, grote zaal Maassilo (alleen op uitnodiging)

Jubileumprogramma ter ere van de enige Nederlandse Olympisch kampioen boksen. Met onder andere een eerbetoon aan oud-boksers, een eerbetoon aan Bep van Klaveren door spoken word artist Tomas de Paauw en het lied ‘Bep is de beste’ door kinderkoor Prettig Weekend.

Aansluitend de jubileum boksinterland Nederland-Tsjechië (tien partijen) in samenwerking met de Nederlandse Boksbond, geopend door ambassadeur Arnold Vanderlyde met de traditionele minuut stilte.