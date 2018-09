Deel dit artikel:











Moeder: balkonbaby was doodgeboren Balkon aan de Stationsstraat in Schiedam waar de baby dood werd aangetroffen

De baby die in april van dit jaar in Schiedam dood werd aangetroffen op een balkon, was al overleden bij de geboorte. Dat heeft de 20-jarige moeder verklaard.

Justitie gaat er vanuit dat zij het kind heeft gedood, maar dat ontkent de Schiedamse. Het stoffelijk overschot was in een vuilniszak gedaan en op het balkon gezet. De advocaat van de vrouw vroeg de rechter vandaag om haar vrij te laten, maar die wees dat af. Volgens de rechter is er voorlopig voldoende bewijs dat de moeder betrokken is bij de dood van haar kind. Advocaat Jhingoer zegt dat de patholoog anatoom ‘min of meer’ bevestigt dat de baby dood was geboren. Waarom de vrouw het lijkje op het balkon had gelegd, wil hij nog niet zeggen. Hij verwijst naar de inhoudelijke behandeling van de zaak op 23 november. De huisarts van de vrouw heeft verklaard niet te hebben geweten dat zij zwanger was. De verdachte zit nu een half jaar vast. Als zij zou vrijkomen, wil zij liever niet terug naar Schiedam, uit angst voor reacties uit de buurt.