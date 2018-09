Deel dit artikel:











Fietser gewond na botsing met vrachtwagen in Capelle Foto: AS Media

Een jonge fietser is donderdagmorgen gewond geraakt bij een aanrijding met een vrachtwagen in Capelle aan den IJssel. De jongen is met beenletsel naar het Erasmus MC gebracht.

Het slachtoffer kwam op de brug bij het voormalige IJssel College op de Kanaalweg in botsing met de vrachtwagen. De rijbanen zijn daar niet gescheiden. De oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk.