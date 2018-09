Mariniers roeien 150 kilometer van Vlissingen naar Rotterdam

Na een maandenlange voorbereiding met zware trainingen zijn de mannen van de Dutch Marine Rowing Challenge donderdagochtend begonnen aan hun roeitocht van Vlissingen naar Rotterdam. Ze komen zaterdagmiddag tijdens de Wereldhavendagen aan.

De roeiers leggen meer dan 150 kilometer af. In totaal zijn ze met 32 roeiers en vier sloepen. Dit alles doen ze om geld op te halen voor (oud-)mariniers in nood. Samen met KNGF Geleidehonden bieden ze (oud-)mariniers de kans om hun leven weer op te pakken.

Peter Bercx, voorzitter van de Dutch Marine Rowing Challange, geeft toe dat het een flinke opgave is. Vooral deze route is zwaar volgens hem. "We noemen dit de hel van Vlissingen. In 2015 hebben we van Rotterdam naar Vlissingen geroeid en dat was een fiasco. Slecht weer, uitval van mechaniek. Vandaag een revanche maar dan de omgekeerde versie."

De roeiers nemen donderdagmiddag bij het oorlogsmuseum Polderhuis deel aan een kranslegging. Daarna roeien ze door naar Westerschouwen. Vrijdag wordt de zwaarste dag, met een tocht van 60 kilometer naar een haven bij Zuidland. Zaterdag komen ze aan bij marineschip Zr. Ms. Evertsen, ter hoogte van de Parkkade bij de Euromast. Op die plek is tijdens de Wereldhavendagen het Mariniersdorp.

Ervaren roeiers

De mariniers roeiden in 2015 van Rotterdam via Vlissingen naar Londen, een afstand van ongeveer 350 kilometer. In 2017 roeiden ze diezelfde afstand via Den Helder naar Wilhelmshaven in Duitsland.

De volgende plannen staan al klaar volgens Bercx. "In 2020 hebben we een mooie tocht op de rit staan, ook weer aankomend in Rotterdam. Een tocht van 750 kilometer van Vlissingen door heel Nederland, aankomend tijdens de Wereldhavendagen 2020."