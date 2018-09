Koning opent Erasmus MC

Koning Willem-Alexander opent donderdagmiddag het verbouwde Erasmus MC in Rotterdam. Na 20 jaar voorbereiding en 8 jaar bouw is het grootste universitair medisch centrum van Nederland eindelijk klaar.

De Koning wordt verwacht rond 16:00 uur. Daarna krijgt de koning een rondleiding van Ernst Kuipers, ceo bij het Erasmus MC. Ook geven het bouwteam en de verantwoordelijke architect-partner Willemineke Hammer een toelichting op het ontwerp en de bouw.

"We hebben er twintig jaar naartoe geleefd, samen met het Erasmus MC. Dan is het geweldig dat de koning de opening komt verrichten, als een kroon op alle inspanning", vertelt Hammer enthousiast in een interview met BNR.

Wat is nieuw?

Bijzonder aan het gebouw is dat alle patiëntenkamers voor een persoon zijn. Dit zorgt voor meer privacy en onderzoeken die in de kamer zelf kunnen plaatsvinden.

Ook krijgt iedere patiënt een elektronische tablet waarmee de temperatuur, verlichting en zonwering kan worden bediend. Op de tablet kunnen zij ook hun maaltijd uitkiezen.

Door een grote geldinzamelingsactie is het gelukt om twee daktuinen van 3.000 vierkante meter aan te leggen op de achtste verdieping. Deze oase aan groen moet een helend effect hebben op de bedlegerige patiënten. Ze kunnen dan eventjes aan de witte ziekenhuismuren ontsnappen.

In april dit jaar bezocht een verslaggever van RTV Rijnmond het gloednieuwe ziekenhuis.