Meester Rob stopt na een week met lesgeven op Vreewijkschool

De 56-jarige leraar Rob Nieuwenhuis is na een week weer gestopt op de Vreewijkschool in Rotterdam-Zuid. Hij besloot eerder om zijn oude beroep weer op te pakken vanwege het lerarentekort, maar hij kan niet langer door. "Ik lag er nachten wakker van."

"Na twee dagen kreeg ik lichamelijke klachten", vertelt Rob tijdens een wandeling in het park. "Hartkloppingen, hyperventileren, noem maar op. Onderwijs is topsport, maar mijn lichaam kan het niet meer aan."

Romantisch

Jaren geleden werd Rob als schooldirecteur getroffen door een burn-out. In aanloop naar zijn pensioen trof hij een mooie regeling, maar begin dit schooljaar begon het toch te kriebelen. "Toen ik las over het lerarentekort in Rotterdam heb ik me direct aangemeld bij de directie van de Vreewijkschool", vervolgt Rob. "Want ooit heb ik daar zelf ook in de schoolbanken gezeten."

Zijn terugkeer klinkt romantisch, maar liep uit tot een teleurstelling. "Toen ik maandagochtend naar school liep, was mijn rugtas 300 kilo", zegt Rob. "De directie had begrip voor mijn besluit. De leerlingen verdienen een meester die zich volledig kan inzetten."

Eigen bedrijf

Heeft Rob zijn terugkeer niet een beetje onderschat? "Nee, dat is zeker niet het geval", vertelt Rob. "De lesmethodes en technische ontwikkelingen zijn enorm veranderd. Ik heb geen moment het gevoel gehad dat ik in control was."

Toch neemt Rob niet definitief afscheid van het onderwijs. "Binnenkort wil ik weer aan de slag met mijn eigen bedrijfje", zegt Rob vastberaden. "Leerkrachten die dreigen uit te vallen, wil ik gaan coachen. Mede op basis van mijn eigen ervaringen en passie voor onderwijs."