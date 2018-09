Justitie: meer bewijs dat zelfmoord Joëlle moord is

Justitie in Rotterdam heeft meer bewijs dat een echtpaar hun eigen dochter in 2012 heeft vermoord. Het lichaam van dochter Joëlle is in juli opgegraven en daarin is een euthanasiemiddel aangetroffen.

Justitie gaat er vanuit dat de 59-jarige moeder en haar 64-jarige stiefvader hun dochter hebben vastgehouden en toen het middel hebben toegediend.

Het euthanasiemiddel zou in China zijn besteld. Volgens justitie hebben de verdachten ook gezocht op informatie over de werking ervan. Het gaat om het middel pentobarbital. Dat is in Nederland niet vrij verkrijgbaar.

In 2012 leek het om zelfdoding te gaan. Volgens justitie blijkt inmiddels uit medische gegevens dat Joëlle niet suïcidaal was. De stiefbroer van Joëlle heeft ook verklaard dat zij tot euthanasie was gedwongen door haar ouders.

Een andere zus, Thirza, is in 2016 overleden. Justitie bekijkt nog of dat zelfmoord was of ook een misdrijf.

De zaak kwam aan het rollen tijdens een groot onderzoek naar ontucht in zorgcentrum Jedidja in Meerkerk. De vrouwelijke verdachte was daar werkzaam als hulpverleenster.

Haar advocaat zegt dat nog helemaal niet vaststaat wie het euthanasiemiddel heeft toegediend. Ook is volgens hem onduidelijk of Joëlle zelf uit het leven wilde stappen.