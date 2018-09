Bureau Rijnmond na zomerstop weer terug op televisie

Bureau Rijnmond, het opsporingsprogramma van politie en justitie in de regio, is na een zomerstop terug op de buis. Iedere donderdagavond schuift de politie aan in de studio van RTV Rijnmond.

Het is het vierde jaar van Bureau Rijnmond. "Het gaat heel goed met het programma", vertelt Henk van de Velde van de politie Rotterdam in een terugblik op het vorig seizoen. "We hebben 216 items gehad, waarvan een aantal meerdere keren behandeld is."

In totaal zijn er 53 aanhouding gedaan naar aanleiding van Bureau Rijnmond. "Ik moet daar wel een kanteling bij plaatsen. Het is moeilijk vast te stellen of het door Bureau Rijnmond komt of door sociale media, die wij steeds vaker inzetten", zegt Van de Velde.

Zaken donderdagavond

Aankomende donderdagavond komt een overval op een tankstation bij de Molenlaan aan bod. "Dat is een zaak van vorig jaar, waar we al lang onderzoek naar hebben gedaan. Ook DNA-onderzoek, maar zonder succes. We willen het nog niet loslaten."

Daarnaast worden een mishandeling in Delft, een inbraak bij een juwelier bij het Alexandrium en twee kleine overvallen behandeld.

Bureau Rijnmond is het regionale opsporingsprogramma van politie en justitie op TV Rijnmond. Het is op donderdagmiddag rond 17:20 uur te zien op TV Rijnmond en wordt vervolgens elk uur herhaald tot de volgende dag 17:00 uur. De onderwerpen zijn ook te zien op Rijnmond.nl.