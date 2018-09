Joost Luiten niet op tijd hersteld voor KLM Open

Joost Luiten doet volgende week niet mee aan het KLM Open. De Rotterdamse golfer is niet op tijd hersteld van een polsblessure.

"Het herstel gaat heel voorspoedig, maar spelen in het KLM Open zou onverstandig zijn. Als ik het nu forceer kan er een terugslag volgen en speel ik misschien het hele jaar niet meer", aldus Luiten, die zich in juli liet opereren aan zijn pols, op zijn eigen website.

Luiten werkte deze week als test negen holes af op golfbaan Bernardus in Cromvoirt. "Ik speelde goed, had geen last van mijn pols maar ik kreeg wel irritatie aan mijn duim omdat ik die nu weer intensief ging bewegen Dat hoort bij het herstel, het hele gewricht moet weer op gang komen, het is allemaal niets zorgwekkend maar het hindert me wel in de swing'', legt de 32-jarige golfer uit. "Ik wil alleen het KLM Open spelen als ik met de besten mee kan en een kans heb om te winnen. Dat zit er nu gewoon niet in."

Het KLM Open is van 13 tot en met 16 september op The Dutch in Spijk.