Gemeenteraad krijgt uitleg over rapport Feyenoord City

Na een rumoerige ochtend in de Rotterdamse gemeenteraad heeft wethouder Visser toegezegd dat het bureau ISG het rapport dat het bedrijf over het businessplan van Feyenoord City schreef, komt toelichten aan de gemeenteraad. Dit gebeurt achter gesloten deuren.

De Partij voor de Dieren wilde het rapport van ISG inzien en vroeg daar een debat over aan. Dat reguliere debat over Feyenoord City kwam er niet, wel een kort 'actualiteitendebat'.

In dat rapport noemde ISG het businessplan 'haalbaar en weloverwogen '. Deze informatie deelde Visser ook met de gemeenteraad. Dinsdag bleek echter in een publicatie van NRC dat Feyenoord 30 miljoen moet bezuinigen op het ontwerp vanwege oplopende bouwkosten. Deze informatie uit het rapport was niet naar buiten gebracht.

De coalitiepartijen hielden met een meerderheid van één zetel een regulier debat over dit onderwerp tegen. "Wij willen het debat voeren als alle informatie op tafel ligt", zei Co Engberts van de PvdA. Die informatie is er in oktober als de wethouder een tussenrapportage over het project geeft aan de raadscommissie.

Ruud van der Velden noemde het 'diep triest', dat het debat werd gedwarsboomd.

ISG rapport

De wethouder wil het rapport niet delen. "Ik begrijp dat u zoveel mogelijk rapporten wilt inzien. Maar we hebben afgesproken dat we op bepaalde momenten tussenrapportages hebben. Daarnaast moeten bepaalde dingen geheim blijven vanwege aanbesteding", zei Visser.

Hij benadrukte dat na dit rapport een definitief rapport komt van ISG komt. "Dit is een tussenrapport. Er komt nog een rapport 2.0."

Draagvlak Feyenoord City

"Ik maak me zorgen over het draagvlak voor Feyenoord City onder supporters", zei Visser. Volgens de wethouder doet Feyenoord veel om dat draagvlak te creëren. Zo is er 28 keer overleg geweest met supportersverenigingen over de voortgang van het project.