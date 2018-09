Politie controleert op telefoongebruik tijdens rijden op A16

De politie gaat zes weken lang gericht controleren op het vasthouden van mobiele telefoons tijdens het rijden op de A16. De controles gelden vooral op het traject tussen Ridderkerk en de Van Brienenoordbrug, waar volgens de politie relatief veel ongelukken gebeuren.

De controles worden voor automobilisten duidelijk aangekondigd met teksten op tekstkarren langs de weg. Ook op de A12 tussen Reeuwijk en Gouwe-aquaduct komen gerichte controles. In die weken controleert de politie zowel in opvallende als in onopvallende surveillance-auto's.

Rijkswaterstaat en de politie hopen met deze extra controles het aantal ongevallen op deze wegvakken terug te dringen. Dat op die trajecten in verhouding veel ongelukken gebeuren, blijkt uit cijfers van de Stichting Incident Management Nederland.