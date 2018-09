Excelsior verliest oefenduel van Lokeren

Excelsior heeft donderdagmiddag een oefenduel tegen Lokeren verloren. In België werd het 1-0 voor de thuisploeg.

De Kralingers domineerden in de eerste helft en kregen kansen om op voorsprong te komen. Het benutten van die kansen lukte niet, en dus was het halverwege 0-0. Na rust was het Lokeren dat op voorsprong kwam, waarna Excelsior via Mahmudov nog een prima kans kreeg. De aanvaller raakte de paal.

Volgende week hervat Excelsior de eredivisie met een uitwedstrijd tegen Willem II.

Opstelling Excelsior: 1. Alessandro Damen (K) 4. Thomas Oude Kotte 5. Robin van der Meer 7. Anouar Hadouir 8. Ryan Koolwijk 9. Elías Már Ómarsson 10. Luigi Bruins 15. Jurgen Mattheij 21. Dogucan Haspolat 24. Denis Mahmudov 28. Lorenzo Burnet