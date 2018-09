1600 leerlingen van Zwijndrechtse Develstein College nemen zingend afscheid van rector

Conciërge Jan Vlegaard van het Develstein College in Zwijndrecht

In alle vroegte arriveert de conciërge van het Zwijndrechtse Develstein College met drie bossen bloemen en pakpapier onder snelbinders op school. Donderdag is een bijzondere dag. De rector van de middelbare school neemt na 20 jaar afscheid en gaat met pensioen.

"Vandaag wordt een korte schooldag voor de leerlingen want vanaf 12 uur start een groot afscheidsfeest", vertelt conciërge Jan. Samen met drie andere conciërges houdt hij orde en toezicht op de 1600 leerlingen die het Develstein College telt.

De voorbereidingen voor het afscheid worden getroffen in het diepste geheim. Toch is de conciërge nog niet helemaal alert en laat hij zich tijdens het goedemorgen-praatje bij het radioprogramma Wakker verleiden alvast één verrassing te verklappen. "Het wordt een hele uitdaging want alle 1600 leerlingen gaan een lied voor hem zingen."

Het is te hopen dat de rector houdt van Nederlands populairste volkszanger. "De leerlingen hebben het nummer "Heb jij even voor mij?" van Frans Bauer verbouwd en toegeschreven op de rector."

De rector neemt afscheid als het nieuwe schooljaar eigenlijk nog maar net is begonnen. "Hij wilde de nieuwe rector nog even goed op gang helpen, vandaar dat we nu zijn afscheidsfeest organiseren."