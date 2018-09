John de Wolf en RTV Rijnmond helpen organisaties met vinden personeel

Deel dit artikel:











RTV Rijnmond en John de Wolf slaan de handen ineen en gaan bedrijven helpen bij het vinden van passend personeel. In ‘Rijnmond Werk(t)!’ gaat de oud-voetballer met een filmploeg langs bedrijven om vlogs te maken, waarin precies naar voren komt waar een organisatie naar op zoek is. De Wolf is sinds een paar jaren dé ambassadeur voor de aanpak van werkloosheid voor het Ministerie van Sociale Zaken.

Op dit moment is er een erg gespannen arbeidsmarkt, volgens het CBS. De economie ontwikkelt zich positief, tegelijkertijd stijgt het aantal vacatures met duizenden per week. RTV Rijnmond en John de Wolf willen bedrijven helpen die problemen hebben geschikt personeel te vinden. Ze gaan langs en maken zakelijke vlogs. De bedrijven kunnen gebruik maken van de mediakennis van RTV Rijnmond en van de expertise van De Wolf vanuit zijn rol als ambassadeur voor de aanpak van werkloosheid. In de korte video’s belichten organisaties zichzelf van verschillende kanten, waarbij de bedrijfsfilosofie en de ervaringen van het personeel worden gedeeld. Meer informatie over de mogelijkheden van ‘Rijnmond Werk(t)!’ is te vinden op www.rijnmond.nl/werk