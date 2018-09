De Nooijer: 'Nu naast de complimenten ook de punten'

FC Dordrecht bungelt met één punt uit drie duels onderin de eerste divisie, maar had zomaar al een stuk hoger kunnen staan. Tegen Helmond Sport (0-0) en NEC (1-0 verlies) waren er de complimenten over het spel, maar daar koop je weinig voor.

"Nee, dat is leuk maar nu moeten we ook punten gaan pakken," zegt Gérard de Nooijer in de aanloop naar het thuisduel tegen Telstar. De trainer heeft een volledig fitte selectie tot zijn beschikking. "We creëren genoeg kansen en we werken er hard aan om die nu ook te verzilveren."

Bij Telstar is er - net als bij FC Dordrecht - veel veranderd sinds afgelopen seizoen. "Er zijn daar de nodige spelers vertrokken, maar met name verdedigend zijn zij nog steeds sterk, dat blijkt ook uit de cijfers," zegt De Nooijer over de tegenstander.