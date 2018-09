Volg de Wereldhavendagen op alle kanalen van RTV Rijnmond

De 41e editie van de Wereldhavendagen in Rotterdam gaat bijna van start. Op vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag 9 september barst het grootste jaarlijkse maritieme festival van Nederland los. RTV Rijnmond is er drie dagen lang bij om alles te volgen.

Het evenement start vrijdag om 10.00 uur met burgemeester Ahmed Aboutaleb en de wereldberoemde straatvoetballer Soufiane Touzani. Via een livestream op www.rijnmond.nl en via de app wordt de officiële opening live uitgezonden.

De radioprogrammering start op vrijdag 7 september met Rijnmond Nu, dat tussen 16.00 uur en 19.00 uur live wordt uitgezonden vanaf de kade in de buurt van de Erasmusbrug. Presentator Ronald van Oudheusden volgt de demonstraties op het water en alle activiteiten op de kade. Hij praat ook over duurzaamheid en jongeren in de haven, twee thema's die tijdens de Wereldhavendagen veel aandacht krijgen.

Nacht van de Kaap

Presentator Erik Lemmers vaart zaterdagmiddag tussen 12.00 uur en 16.00 uur met een boot door de haven en doet live verslag op de radio. ’s Avonds doen Chantal Quak en Roland Vonk tussen 20.00 uur en 24.00 uur rechtstreeks radioverslag vanaf de Nacht van de Kaap.

Ook op TV Rijnmond zijn de Wereldhavendagen te volgen. Op zaterdag en zondag worden vanaf 17.00 uur extra nieuwsuitzendingen uitgezonden.

Vuurwerkshow

Op onze online kanalen is ook uitgebreid aandacht voor de Wereldhavendagen. Naast de livestream van de opening op vrijdag, wordt op zaterdag tussen 15.00 uur en 18.00 uur een combinatie van livebeelden en hoogtepunten uitgezonden via de website en de app. We zijn aanwezig bij de avondevenementen op zaterdag. De Nacht van de Kaap en de vuurwerkshow worden uitgezonden via de online kanalen: www.rijnmond.nl en onze app.