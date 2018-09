Zwaarbewapend marinefregat vrij te bezoeken op Wereldhavendagen

Het is een ongewoon gezicht op de Rotterdamse Parkkade: een heus marinedorp. Het 144 meter lange oorlogsschip Zr. Ms. Evertsen is aangemeerd en er staan rupsvoertuigen op de kade. Bezoekers van de Wereldhavendagen kunnen een kijkje nemen op het grote fregat en een ritje maken met de voertuigen.

De Zr. Ms. Evertsen is een luchtverdediging- en commandofregat. Het schip is net terug van een missie in de omgeving van Noorwegen. Het heeft kanonnen, raketlanceersystemen en mitrailleurs aan boord.

"Zowel binnen als buiten het schip zijn veel ruimtes te bekijken. Niet alles vanwege veiligheidsredenen. Maar we proberen zoveel mogelijk een inkijkje te geven in ons schip", vertelt Luitenant ter Zee Daan.

Het marineschip arriveerde woensdagavond na een lange zeereis vanuit de marinebasis in Den Helder. Het schip meerde later aan dan gepland, omdat er eerst nog een ponton gebouwd moest worden aan de Parkkade.