Deel dit artikel:











Dirk Kuyt behaalt UEFA A-diploma Kuyt is blij met zijn UEFA A-diploma

Dirk Kuyt is vanaf deze week in het bezit van zijn UEFA A-diploma. De huidige trainer van Feyenoord onder 19 mag hierdoor aan de slag in het gehele amateurvoetbal of de beloften competitie betaald voetbal en/of als assistent-trainer in het betaalde voetbal.

De oud-speler van onder meer Feyenoord, Liverpool en Fenerbahce was één van de 24 deelnemers aan de opleiding UEFA A. Op twee na behaalde van die groep, met onder andere ook oud-profs als Patrick Pothuizen, Jan Kromkamp en Cedric van der Gun in de gelederen, iedereen zijn diploma. Het ligt in de lijn der verwachting dat Kuyt op termijn ook voor het hoogste diploma zal gaan: Coach Betaald Voetbal.