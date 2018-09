Deel dit artikel:











Verdachten in ontvoeringszaak gefilmd. BR1825_Ontvoering_Schiedam_01 BR1825_Ontvoering_Schiedam_03 BR1825_Ontvoering_Schiedam_02 BR1825_Ontvoering_Schiedam_04

Voor de zomerstop hebben we in Bureau Rijnmond verschillende keren aandacht besteed aan een ontvoering in Schiedam. Een 46-jarige Schiedammer wordt ontvoerd, zwaar bedreigd en onder druk gezet. In deze zaak zijn nu beelden beschikbaar van verdachten. Zij zijn gefilmd tijdens voorbereidingshandelingen. Bekijk de video: