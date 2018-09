Deel dit artikel:











Man met zak over hoofd overvalt Esso BR1825_Overval_Esso_04 BR1825_Overval_Esso_01 BR1825_Overval_Esso_02 BR1825_Overval_Esso_03

In deze volgende zaak heeft de overvaller zijn DNA achtergelaten op de plaats delict. De politie hoopte daarmee de zaak tot een goed einde te brengen, maar dat is niet gelukt. Daarom is de hoop nu gevestigd op de kijkers van Bureau Rijnmond. De man is gefilmd bij een overval op tankstation Esso aan de Molenweg in Rotterdam. Bekijk de video: