Sla een petfles aan de haak tijdens een picknick op de Plastic Whale

Bezoekers van de Wereldhavendagen kunnen dit weekend naar plastic vissen in de Rotterdamse Rijnhaven. Voor de meeste mensen een bijzondere ervaring, maar de Plastic Whale doet dit iedere dag.

Zomer of winter, Karin Hidde en Remco Leliveld varen met hun elektrische sloep Plastic Whale door de Rotterdamse wateren. De Rotte, Delfshaven, de Oude Haven, het Maritiem District en de Schie, alle hoeken worden afgespeurd, op zoek naar plastic afval.

Goud waard

"Plastic afval is goud waard. Je kan er nog heel veel mooie dingen mee doen", zegt Karin Hidde. "We hebben twee vuilniszakken. Een voor al het afval, behalve de petflesjes. Die bewaren we in een aparte zak", vult schipper Remco Leliveld aan. "Want dáár maken we bootjes van", zegt hij lachend. Ook ander afval wordt met knijpers of netten aan boord gebracht.

Tijdens de Wereldhavendagen kunnen bezoekers picknicken aan boord van de Plastic Whale. In een vaart van 50 minuten vertelt Remco over de missie van Plastic Whale. Hij vaart naar al het plastic wat je in de haven ziet drijven. Aan het einde van de Wereldhavendagen is de Rijnhaven als het goed is vrij van zwerfvuil.

Opgeviste doppen

De sloep die gebruikt wordt, is gemaakt van 9 duizend opgeviste petflessen.Er wordt ook kantoormeubilair van het gevangen plastic afval gemaakt.

Het idee van de Plastic Whale is van Marius Smit. Hij begon in 2013 in Amsterdam. Inmiddels werken ze daar met tien sloepen. Rotterdam volgde in 2016. Daar is de eerste sloep in gebruik. In oktober verwachten de plasticvissers hun tweede sloep in te kunnen zetten.