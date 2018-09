Deel dit artikel:











Nieuwe metershoge outsiderkunst op Rotterdamse buitenmuren Schildering van Sharon van Dams aan de West-Kruiskade Kunstwerk van Antoine Monod de Froideville aan de Korte Bajonetstraat Feestelijke opening van de muren met live-muziek

Drie metershoge muurschilderingen sieren vanaf donderdag een aantal buitenmuren in Rotterdam-West. De opvallende kunstwerken zijn extra bijzonder, omdat het zogenaamde outsiderkunst is. Kunst gemaakt door kunstenaars met een verstandelijke beperking. Rotterdam is de eerste stad die outsiderkunst op zo'n groot formaat op de buitenmuren zet.

Een van de kunstenaars is de autistische Sharon van Dams uit Spijkenisse. Ze maakte een manga-achtige tekening, die komt op een muur aan de West-Kruiskade. De twee andere schilderingen staan op muren aan de Diergaardesingel en de Korte Bajonetstraat. Die zijn van Maarten Wendrich en Antoine Monod de Froideville. Alledrie de kunstenaars zijn werkzaam bij galerie Atelier Herenplaats, een kunstinstelling voor kunstenaars met een beperking. Ze brengen hun tekeningen niet zelf aan op de muren, dat doen graffiti-artiesten Marijn Gronert en Wessel Heij van Painture Collective. Zij maken de muurschilderingen op basis van deze drie muurschilderingen en zijn gemaakt op basis van originele tekeningen van de drie kunstenaars. "Ik ben letterlijk tussen de outsiderkunst opgegroeid, dus ik vind het te gek dat ik die kunst naar buiten kan brengen", zegt Marijn. Zijn vader runt Atelier Herenplaats al 27 jaar. Het idee komt van Rotterdammer Raymond Landegent. Met zijn Maison Savant wil hij outsiderkunst meer bekendheid geven. In september 2017 kwam het eerste outsiderkunstwerk op de Keilewerf in het M4H gebied. Die muur riep zoveel positieve reacties op, dat het vroeg om een vervolg. Raymonds project combineert outsiderkunst met street art. Met deze drie nieuwe schilderingen zijn er al zes outsiderkunst muurschilderingen in Rotterdam te zien. De buitenmuren zijn door de gemeente en Woonstad Rotterdam ter beschikking gesteld.