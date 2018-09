Toren van Goedereede: kerk, lichtbaken en nu museum

Nog een tip voor Open Monumentendag komend weekend: de toren van Goedereede. De toren werd in 1467 gebouwd als kerktoren, maar deed vooral dienst als vuurtoren.

Op de platte bovenkant van de grijze, vierkante bakstenen toren van de Catharinakerk werd vanaf 1552 een groot open kolenvuur gemaakt als baken voor de scheepvaart.

Het vuur werd later vervangen voor een gaslicht en daarna een elektrisch licht. Maar toen Goedereede door inpoldering verder van de zee kwam te liggen raakte de toren zijn functie kwijt en kwam er een nieuwe vuurtoren bij Ouddorp.

Losse toren

Bijzonder aan de toren is ook dat de kerk er niet meer aan vast zit. “Er heeft een knots van een kerk aan vast gestaan,” vertelt André Kastelein, beheerder van het Torenmuseum. “Maar toen de welvaart in Goedereede terugliep doordat de haven minder belangrijk werd is een groot stuk van de kerk gesloopt.”

De toren van Goedereede is een beeldbepalend gebouw in de omgeving. Hij is niet lang geleden nog gerestaureerd en teruggebracht in zijn oorspronkelijke staat. Er zit nu een museum in dat zich richt op de geschiedenis van Goedereede en daarnaast allerlei wisselende tentoonstellingen heeft.

Zo is op dit moment de foto-expositie ‘Goereese vissers met oorringen’ te zien. “Die mannen zijn op zichzelf al monumenten. Stoere zeebonken, met gezichten die getekend zijn door het harde werken op zee”, aldus Kastelein.

217 treden

Bij een bezoekje kan het beklimmen van de toren eigenlijk niet overgeslagen worden. De smalle stenen wenteltrap naar boven heeft 217 treden. Het adembenemende uitzicht vanaf het platte dak van de kerktoren is zeker de moeite waard.