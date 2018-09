Deel dit artikel:











Anesthesist ontslagen door ziekenhuis Dirksland

Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland heeft een anesthesist ontslagen. De vrouw, die ook in het Spijkenisse Medisch Centrum werkte, had haar registratie niet bijtijds verlengd. Ze heeft daarom eerder dit jaar twee maanden gewerkt zonder dat ze bevoegd was.

Het ontbreken van de bevoegdheid betekent dat het werk van de vrouw, die patiënten voor operaties verdoofde, niet werd gedekt door een aansprakelijkheidsverzekering. Voor zover bekend is er in die periode niets misgegaan tijdens haar werk. Daarnaast betalen de zorgverzekeraars haar behandelingen niet. De ziekenhuizen hebben besloten dat de rekening ook niet naar de klant gaat. Hoeveel geld dit het Van Weel-Bethesda en het SMC kost, is nog niet duidelijk. Het Van Weel-Bethesda controleert om de twee à drie maanden zelf of alle zorgverleners in het BIG-register staan. Tuchtcollege

De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) onderzoekt de zaak. Mogelijk moet de vrouw voor het tuchtcollege verschijnen. Elke zorgverlener moet zich aanmelden voor het register Beroepen in de Gezondheidszorg (BIG). Om de vijf jaar moet een arts of fysiotherapeut zich opnieuw registreren. Om dat niet te vergeten, krijgt een zorgverlener een half jaar voor het verstrijken van de geldigheid een herinnering toegestuurd. Desondanks heeft de vrouw zich niet bijtijds laten herregistreren. Omdat ze het niet aan haar werkgever heeft gemeld, heeft het ziekenhuis haar ontslagen. De anesthesist is inmiddels weer registreerd.