Deel dit artikel:











Jarige voordringer steekt klant bij kassa

In een supermarkt aan de Dirk de Derdelaan in Vlaardingen is donderdag een steekpartij geweest. Volgens de politie probeerde een 53-jarige man voor te dringen bij de kassa, hij werd daarop aangesproken door een andere klant.

Er ontstond een ruzie en daarop besloot de voordringer de klant te steken met een mes. Het slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte is er na de steekpartij vandoor gegaan. De politie kon hem later oppakken. De man was thuis zijn verjaardag aan het vieren. Agenten hebben hem ingerekend terwijl zijn huis vol zat met visite. Het mes is daar ook gevonden.