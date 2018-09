Nederland te sterk voor Peru in afscheidsduel Sneijder

Oranje heeft donderdagavond in Amsterdam de vriendschappelijke wedstrijd tegen Peru met 2-1 gewonnen. De Nederlandse treffers werden gemaakt door Memphis Depay, oud-jeugdspeler van Sparta. Tijdens dit duel nam recordinternational Wesley Sneijder met 134 interlands in de Johan Cruijff Arena afscheid van het Nederlands Elftal.

In een matige eerste helft kwam Oranje binnen een kwartier al op achterstand. Pedro Aquino Sánchez scoorde in de dertiende minuut namens Peru uit een hoekschop (0-1). De mannen van bondscoach Ronald Koeman creëerden in de eerste helft weinig kansen.

Na de rust ging het beter lopen bij Oranje. Net voor het uur schoot Depay zijn ploeg op gelijke hoogte (1-1). Even na deze treffer kreeg Sneijder zijn publiekswissel en was het afscheid van de middenvelder bij Oranje een feit. Zeven minuten voor tijd was het weer raak voor Nederland. Het was weer Depay die een goal maakte (2-1).

Regiogenoten

Koeman startte met oud-regiogenoten Georginio Wijnaldum, Kevin Strootman en Ruud Vormer. In de tweede helft vielen Daryl Janmaat en Feyenoord-middenvelder Tonny Vilhena nog in. Frenkie de Jong uit Arkel, middenvelder van Ajax, maakte als invaller zijn debuut bij Oranje. Renato Tapia, middenvelder van Feyenoord, was niet geselecteerd bij Peru.

Opstelling Nederland: Cillessen; De Ligt, Van Dijk, Blind; Tete (Janmaat 72'), Wijnaldum (F. de Jong '46), Strootman (Pröpper '46), Babel (Vilhena '86); Vormer (Kluivert '85), Depay, Sneijder (Promes '62)