Feyenoorders Bijlow en St. Juste gelijk met Jong Oranje

Jong Oranje is donderdag niet dichter bij het EK van volgend jaar in Italië gekomen. De ploeg van de debuterende bondscoach Erwin van de Looi speelde in Norwich gelijk tegen Engeland: 0-0.

Justin Bijlow en Jeremiah St. Juste hadden namens Feyenoord een basisplaats. Ook oud-Spartanen Rick van Drongelen en Denzel Dumfries mochten aan dit duel beginnen. Jong Engeland bleef zo koploper in groep vier van de kwalificatie, met een voorsprong van vijf punten op Jong Oranje, dat zich de laatste drie groepsduels vooral op de tweede plaats moet concentreren. De Nederlandse talenten hebben slechts één punt meer dan Jong Schotland, dat dinsdag naar Doetinchem komt. De winnaars van de negen poules plaatsen zich rechtstreeks voor het EK. De vier beste nummers twee krijgen een herkansing in de play-offs. Nederland -20 Verder kwam ook een aantal regiogenoten uit bij Nederland Onder 20 tegen de leeftijdsgenoten van Portugal (0-0). Deroy Duarte en Abdou Harroui, basisspelers van Sparta, moesten zich, Verder kwam ook een aantal regiogenoten uit bij Nederland Onder 20 tegen de leeftijdsgenoten van Portugal (0-0). Deroy Duarte en Abdou Harroui, basisspelers van Sparta, moesten zich, ondanks een speelronde in de eerste divisie , melden bij het nationale jeugdteam.