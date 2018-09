Deel dit artikel:











Clasie en Mossou in FC Rijnmond Jordy Clasie

FC Rijnmond heeft vrijdag weer een flink gevulde televisie-uitzending. Zo is er een reportage te zien over Feyenoord-middenvelder Jordy Clasie. Daarnaast schuift Sjoerd Mossou van AD Sportwereld in de regionale voetbaltalkshow aan.

Verder heeft presentator Etienne Verhoeff, naast Mossou, Feyenoord-watcher Sinclair Bischop en analist Geert den Ouden als tafelgasten. De mannen zullen in FC Rijnmond de regionale voetbalactualiteit bespreken. Hoe zijn eredivisieclubs Feyenoord en Excelsior volgens hen de eerste weken doorgekomen? Wat verwachten zij van Sparta en FC Dordrecht in de vierde speelronde van de eerste divisie? Maar ook Oranje komt aan bod. FC Rijnmond begint om 17:23 uur op TV Rijnmond en wordt vervolgens ieder uur herhaald. De regionale voetbaltalkshow is ook op ons Facebook-account te zien, waar je kunt meepraten tijdens de uitzending.