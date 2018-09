Twee gewonden bij brand in Ottoland

Bij een huisbrand in Ottoland zijn vrijdagochtend twee mensen gewond geraakt. Ze hebben veel rook ingeademd en zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Het vuur is onder controle. Het huis is wel volledig afgebrand.

Rond 04:00 uur is het vuur ontstaan in het huis aan de straat B. Door de vele rook die daarbij vrijgekomen is, zijn bewoners van omliggende huizen aan de B even geëvacueerd geweest.

De buren zijn tijdelijk opgevangen in de brandweerkazerne van Brandwijk. Burgemeester van der Borg was daar om de mensen te steunen. Toen het vuur rond 06:15 uur onder controle was en de woningen waren geventileerd, mochten de omwonende weer naar huis.

Volgens de brandweer staat de schoorsteen op instorten. Een deel rond het huis is daarom afgezet. De passerende lijnbus van Arriva wordt omgeleid.

De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Als de situatie veilig is, kan de brandweer beginnen met het onderzoek.