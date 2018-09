Omwonenden brand in Ottoland: 'We waren wel bang hoor'

"Als je zag hoe hoog die vlammen waren... gigantisch!", zegt de verschrikte buurvrouw van het huis in Ottoland dat vrijdagochtend is uitgebrand. En het is niet de eerste keer dat er brand was. Al twee keer eerder was het raak in een straal van vijftig meter rond haar huis.

"Ik dacht dat ze hout aan het hakken waren of zo. Ik hoorde ook glas en ben dus gaan kijken. Toen zag ik het vuur. We hebben snel kleren aangetrokken en zijn naar buiten gegaan." Vervolgens is ze met haar man even geëvacueerd geweest.

Het echtpaar is erg geschrokken. "We waren wel bang hoor! Ik dacht: o het gaat boven bij ons ook branden, maar gelukkig is het voor ons goed afgelopen."

Voor de bewoners van het uitgebrande huis ligt dat anders. Zij ademden rook in en moesten naar het ziekenhuis. Hun huis stond te koop, maar er is weinig meer van over.

Twee á drie jaar geleden was er al eens brand in hetzelfde huis, vertellen de verschrikte buren. "Toen ging om een schoorsteenbrand. Het vuur was natuurlijk minder heftig, maar toch behoorlijk."

Aan de overkant van de straat was het twee jaar terug raak: toen sloeg de bliksem in, in een huis met een rieten kap. "De klap was gigantisch. Daar van achteren stond het huis flink in de fik."