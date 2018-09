Meer deelnemers dan ooit voor gondelvaart over de Giessen.

Vierhonderd vrijwilligers zijn al sinds het voorjaar bezig met het bouwen van de meest spectaculaire bouwwerken op ijzeren pontons. Zaterdagavond varen ze over de Giessen tussen Giessenburg en Hardinxveld-Giessendam. Het aantal deelnemers is volgens de Oranjevereniging Giessen-Oudekerk groter dan ooit.

Het tweejaarlijkse evenement is een explosie van creativiteit van alle inwoners Alle buurten langs de route hebben hun straten verlicht, ieder volgens een eigen thema.

De een heeft verlichte tulpen langs de weg staan, de andere buurt gebruikt de kappen van schemerlampen voor de straatverlichting. Ook staan veel bouwsels en stillevens voor de huizen..

Maar wie het echt groot wil aanpakken doet mee met een gondel. Vriendengroepen of verenigingen zijn daar al maanden druk mee. "Alles is Mowgli, heet onze gondel", vertelt een deelnemer. Ze deed met een groep vrienden vier jaar geleden al eens mee. "Toen wonnen we de vierde prijs", dit keer willen we hoger eindigen.

Op de gondel is een grote boom te zien met daarin de slang Kaa. Op het ponton staan grote fruitmanden. Een trap leidt naar een troon. Alles is versierd met bloemen, planten of fruit. "We gaan drie liedjes doen", zegt de deelneemster. "We hebben zelfs een choreograaf de dansjes laten bedenken. In totaal duurt zo'n optreden 5 minuten. Daar beginnen we mee om zes uur 's avonds en we gaan door tot middernacht."

Ski-café Cin Cin in Gerlos

Een ander ponton verbeeldt het bekende ski-café Cin Cin in Gerlos. Opvallender is de ski-piste die er boven gebouwd is. "Hier wordt zaterdag echte sneeuw op gestort", zegt een van de vrienden die verantwoordelijk is voor de bouw. "Op de schans komt een laag van 15 centimeter te liggen. En echte skiërs en snowboarders gaan hier zaterdag vanaf springen."

De oranjevereniging inspecteert donderdagavond de pontons op hun veiligheid. "We letten op de grootte van de bouwsels, die mag niet hoger dan 11 meter zijn", zegt Aukje van Dijk. Ook de breedte van de pontons is belangrijk. En of er een schip kan aanhaken. De pontons moeten namelijk op twee plekken op de vaarroute kunnen keren en de Giessen is niet heel breed.

De Gondelvaart begint zaterdag om 19:00 uur en start in Giessen-Oudekerk.