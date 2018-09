Deel dit artikel:











Justitie wil No Surrender verbieden No Surrender Foto: Bas Czerwinski (ANP)

Justitie wil motorclub No Surrender verbieden. Volgens het Openbaar Ministerie is No Surrender een bedreiging voor de openbare orde. De rechtbank in Assen gaat zich buigen over de kwestie.

Eerder heeft justitie een verbod gevraagd voor vergelijkbare clubs: zoals de Bandidos, Satudarah, Hells Angels en de Broederschap Catervarius. Van Bandidos loopt nog een hoger beroep. Satudarah en Catervarius zijn inmiddels verboden. Volgens Justitie worden de organisatie, structuur, uitstraling en hiërarchie van de clubs gebruikt voor criminele activiteiten. Ook binnen de clubs worden leden die zich in de ogen van de leiding misdragen of de club benadelen met geweld bedreigd en mishandeld, en moeten ze betalen als ze eruit gezet worden. No Surrender ontstond in 2013 nadat Brabander Klaas O. de al eerder dit jaar verboden Satudarah de rug toekeerde. In deze regio kwam No Surrender onder meer in het nieuws door ontwikkelingen rond de afdeling in Vlaardingen. Lees ook: Captain No Surrender krijgt gebiedsverbod

Ook werden leden van de motorclub verdacht van een poging tot moord op een man in Ridderkerk. Lees ook: Verdachten van liquidatiepoging op vrije voeten