Deel dit artikel:











Janmaat over terugkeer Feyenoord: 'Nadenken als moment er is' Daryl Janmaat

Daryl Janmaat speelde donderdagavond in Amsterdam ongeveer twintig minuten mee in het oefenduel met Peru (2-1). De vleugelverdediger werd afgelopen zomer gelinkt aan zijn oude club Feyenoord. ''Heb gezegd dat ik weer voor Feyenoord wil uitkomen, maar ik ga er pas echt over nadenken als het moment zo ver is'', zegt Janmaat over een eventuele wintertransfer.

De international benadrukt dat een transfer nooit dichtbij was. ''Het is nooit helemaal concreet geweest. Ten eerste heb ik een contract bij Watford en er is nooit een officieel bod van Feyenoord geweest. Zodoende heb ik er nooit echt over hoeven nadenken'', aldus Janmaat. De rechtsback veel in de interland tegen Peru na iets meer dan zeventig minuten in voor Kenny Tete. ''Uiteindelijk hebben we een goed resultaat geboekt. Als je tegen Peru nog 2-1 voor kan komen, dan doe je het goed.'' Bekijk hier boven het volledige interview met Daryl Janmaat. .