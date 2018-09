Wereldhavendagen officieel van start, vergroening is het grote thema

De 41e editie van de Wereldhavendagen in Rotterdam is begonnen. Burgemeester Ahmed Aboutaleb en de wereldberoemde straatvoetballer Soufiane Touzani openen de Wereldhavendagen.

Het thema van de Wereldhavendagen is duurzaamheid en vergroening en er waren veel jongeren bij de officiële opening aanwezig.

Burgemeester Aboutaleb sprak als eerste. Hij sprak over het vergroenen van de haven en maakte daarbij de kanttekening dat dat niet ten koste moest gaan van banen in de haven. "Het is de bedoeling dat we de komende jaren 150 miljoen euro gaan uitgeven om Rotterdam te verduurzamen, om de stad beter te maken. Ik denk dat dat een hele belangrijke stap is", zei hij vanaf het podium.

Daarna gaf hij de microfoon aan Gerrit van de Kamp die namens de politie uitlegde waarom agenten actievoeren.

Admiraal Rob Kramer vertelde namens de marine wat vergroening betekent voor de Nederlandse vloot. Onder meer probeert de marine meer op biobrandstof te varen. De vloot wordt vernieuwd en de admiraal riep aanwezige jongeren op om zich aan te melden bij de marine.

Straatvoetballer Soufiane Touzani sprak het publiek ook toe bij de opening. "Ik ben een trotse Rotterdammer, ik ben opgegroeid in Rotterdam-Zuid. Als ik iets vertel over waar ik vandaan kom, vertel ik ook hoe groots de Rotterdamse haven is."

Hij heeft een boodschap voor jongeren. "Het maakt niet uit wat je gaat doen, maar kies iets wat je leuk vindt, waar je energie van krijgt. Als je heel veel oefent, wordt je er beter in."

Als officiële aftrap schoot hij na zijn openingstoespraak een aantal gesigneerde ballen het publiek in.