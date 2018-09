Actievoerende agenten op podium Wereldhavendagen

De opening van de Wereldhavendagen is vrijdagochtend kort onderbroken geweest door de politie. Tijdens de openingshandeling door burgemeester Aboutaleb en straatvoetballer Soufiane Touzani reden agenten met vijf wagens het terrein op om aandacht te vragen voor een betere politie-cao.

"Alle inzet heeft mijn grote waardering", zei burgemeester Aboutaleb tegen de actievoerende politieagenten. Hij verwelkomde de agenten op het podium om ze veel sterkte te wensen bij de verdere cao-onderhandelingen.

"Het conflict over de cao gaat niet over geld", zegt Gerrit van de Kamp van de politievakbond ACP. "Het gaat over voldoende politiemensen, om veiligheid. Zaken die wij heel erg belangrijk vinden."

De woordvoerder spreekt ook de vele toeschouwers toe: "Om evenementen waar jullie allemaal veel plezier van hebben veilig te laten verlopen, hebben wij voldoende politiemensen nodig."

"We nemen de beveiliging graag op ons, maar politiemensen die hier zijn, kunnen niet ergens anders in de stad zijn." Meer agenten zijn hard nodig, zegt hij als afronding.

De Rotterdamse politie houdt tijdens de Wereldhavendagen geen toezicht en doet ook niet mee aan demonstraties op het water. Wel wordt er actie op het water gevoerd. Stadswachten houden dit weekend toezicht in plaats van agenten.

Volgend weekend zijn er weer acties. De bonden roepen agenten op om alleen in spoedgevallen in actie te komen.