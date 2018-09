Deel dit artikel:











Opnieuw busje uitgebrand in Overschie Foto: Addy

Een autobusje is in de nacht van donderdag op vrijdag in Overschie uitgebrand. De brandweer vermoedt brandstichting en heeft het onderzoek aan de politie overgedragen.

Het busje stond op een parkeerterrein aan de Weerlanerstraat. Buurtbewoners maken zich zorgen, omdat vorig weekeinde op het Saenredamplein in Overschie een soortgelijk bus uitbrandde.