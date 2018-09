Rotterdamse plasticvanger The Ocean Cleanup op pad

Ze hebben er vijf jaar aan gewerkt vanuit een kantoor in Rotterdam-West, nu is het zover: The Ocean Cleanup staat op het punt vanuit de Baai van San Francisco de Stille Oceaan op te varen. De 600 meter lange 'slurf' gaat kleine plastic deeltjes uit het water halen.

Het team zit dit weekend niet in het kantoor aan de Batavierenstraat, maar in Oakland California voor de eerste test met de ronddobberende barrière.

"Het ziet eruit als een hele lange zwarte plastic pijp, dat is wat je ziet. Daarbovenop zitten wat elektronische apparaten, navigatieapparatuur en een systeem waarmee het aan andere schepen kenbaar maakt wat het is en waar het naartoe gaat", zegt Joost Dubois.

De bedoeling is dat het systeem een jaar lang in de Stille Oceaan vaart. "Dat is een vrij agressieve omgeving", volgens Dubois.

Vuilnisboot

The Ocean Cleanup drijft in een u-vorm met wind en stroming mee. Onder de drijvende buizen hangt een scherm, het plastic verzamelt zich daardoor in het midden van de u-vorm.

Eens in de zoveel maanden komt een schip langs om als een soort vuilnisboot het verzamelde plastic uit het water te tillen en af te voeren.

Walvissen

Of het allemaal gaat lukken blijft spannend, volgens Joost. "We zijn er niet zeker van, dit is echt een eerste keer. We hebben alles gedaan wat in ons vermogen zit om het van tevoren door te rekenen. Er hebben honderden mensen naar dit ontwerp gekeken, naar het scheepsverkeer op de oceaan en hoe je daarmee om moet gaan."

Ook hebben experts meegekeken naar eventuele ecologische gevolgen. "Wat denkt een walvis als die ons systeem ziet? Bijzonder om met de belangrijkste walvisonderzoekers ter wereld in gesprek te gaan. Dat is spannend"

Er is veel internationale aandacht voor het project. "Alle grote Amerikaanse zenders zijn hier, een aantal Nederlandse kranten, The Guardian, USA Today", somt Joost op. Het hoogtepunt van de start is wanneer The Ocean Cleanup onder de Golden Gate Bridge doorvaart.