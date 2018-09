Rotterdamse bioscoop eert overleden Hollywoodster

De donderdag overleden Hollywoodster Burt Reynolds wordt door de Rotterdamse bioscoop KINO deze maand geëerd. Het filmcomplex kondigde vrijdagochtend aan de film Boogie Nights, waarin Reynolds te zien is, eenmalig te draaien.

"Hij had de perfecte driehoekscombinatie van moeiteloze charme, 'good looks' en - het belangrijkste - het vermogen zichzelf niet zo serieus te nemen", schrijft de bioscoop op Facebook.

Reynolds (82) overleed in een ziekenhuis in Florida. Hij kampte al langer met gezondheidsklachten.

Kino: "Zijn vroege carrière bestond veelal uit televisiewerk en kleinere films, tot hij in 1977 een nationale held werd met de film Smokey and the Bandit. In de jaren erna nam zijn carrière wat af, maar Reynolds kwam in 1997 uit het niets terug met zijn fantastische rol in Boogie Nights."

De kaartverkoop voor de eenmalige vertoning begint maandag. De film draait zondag 23 september om 19:00 uur.