Premier League Darts wederom twee avonden in Rotterdam Michael van Gerwen afgelopen maart in Rotterdam Ahoy. Foto Robin van Lonkhuijsen (ANP)

Dartbond PDC heeft in de kalender van de Premier League 2019 opnieuw twee avonden in Rotterdam ingepland. Op 27 en 28 maart is Ahoy opnieuw het decor van de dartswedstrijd.

In de Premier League spelen tien darters een onderlinge competitie. In april van dit jaar kwam de Premier League ook al twee dagen langs, maar toen was één avond ter vervanging van een afgelaste avond in het Engelse Exeter. Het is nog niet bekend wanneer de kaartverkoop zal beginnen.