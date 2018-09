Deel dit artikel:











The Voice Of Holland-zangeres Neda Boin maakt spiritueel album Foto: Fernanda Nigrini

De Rotterdamse zangeres Neda Boin presenteert vrijdagavond in theater Islemunda in Rotterdam-Zuid haar nieuwe album The Light Has Come. Drie jaar na haar deelname aan The Voice Of Holland neemt haar loopbaan zo een heel andere wending: haar nieuwe cd is spiritueel.

Het album van de zangeres is namelijk gebaseerd op het spirituele boek Een cursus in wonderen. "Ik heb altijd al muziek gemaakt met een boodschap, alleen nu ben ik er nog wat dieper ingedoken", vertelde Neda vrijdagochtend op Radio Rijnmond. "Het is net iets anders, maar nog steeds wel gewoon wat mensen van me gewend zijn. Muziek die het hart raakt en inspireert." Dergelijke muziek doet het goed in Amerika. Dat is te merken. Alleen al komend voorjaar stapt Neda weer 4, 5 keer het vliegtuig in naar de Verenigde Staten, waar ze continu wordt gevraagd om op te treden. Ondanks haar succes in Amerika voelt de zangeres zich absoluut niet te groot voor haar eigen stad. "Beroemd ben ik nog niet echt, maar ik ga heen waar ik word uitgenodigd en dat is tot nu toe vooral in Amerika. Maar Theater Islemunda vind ik echt niet minder geweldig dan Amerika." Hoogtepunt voor Neda tot nu toe is een optreden in de bekende gevangenis San Quentin State Prison, bekend als de plek waar ook Johnny Cash optrad. "Ik heb daar anderhalf uur gespeeld en verteld over mijn liedjes. Sommige mannen waren aan het huilen, anderen zongen mee met de ogen dicht. Dat was zo bijzonder.'' Neda Boin geeft al een tijd workshops in Nederlandse gevangenissen en zingt vaker voor gevangenen. "Die zijn vaak jongen. Zo'n concert als in Sant Quentin had ik nog niet eerder gegaan." Ze blijft voorlopig nog gewoon hier wonen, vertelt ze, dichtbij haar vrienden en familie. "Ik hoor hier in Rotterdam, dit is mijn stad." Neda treedt vrijdagavond op in Theater Islemunda. Het concert begint om 20.30 uur, er zijn nog enkele kaarten.