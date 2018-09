Deel dit artikel:











Tips voor een weekend vol leuke evenementen

Heel Rotterdam staat het komend weekend natuurlijk in het teken van de Wereldhavendagen. Maar dat wil bepaald niet zeggen dat er niets anders te doen is. Ben je toch meer een landrot, of wil je misschien ook nog iets heel anders beleven?

Presentator Laurence van Ham en cultuurexpert Anton Slotboom vertellen je wat je allemaal nog meer kunt doen de komende dagen!