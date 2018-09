Straatartiesten nemen de Rotterdamse straten over

Deel dit artikel:











Je kunt in steden als Londen, New York of Parijs geen metrostation inlopen waar geen straatmuzikant staat te spelen. In Rotterdam is dat niet zo. Alleen tijdens het World Port Busker Festival is dat anders: straatartiesten spelen dan door heel de stad.

Op Katendrecht, van Delfshaven tot Oostplein, 25 kroegen en verschillende metrostations doen mee. Net als de Markthal en de Koopgoot. Dit weekend zijn de 'buskers', de straatmuzikanten, op allerlei locaties te vinden. In Rotterdam zijn vijftig vergunningen uitgegeven voor straatartiesten. "Ik ken iedere straatmuzikant in Rotterdam", vertelt troubadour Michiel Waterman. "Maar er zijn er maar een stuk of vier die echt het hele jaar rond spelen. Bedelen levert meer op. Ikzelf vind het gewoon super leuk." Vanuit de Europese havensteden Organisator Jasper Scholte kwam een paar jaar geleden op het idee voor het World Port Busker Festival. Hij liep in Barcelona en genoot van de straatartiesten. "Toen bedacht ik muzikanten uit andere havensteden uit te nodigen. Londen, Barcelona, Dublin, Hamburg, van alles." Organisator Jasper Scholte kwam een paar jaar geleden op het idee voor het World Port Busker Festival. Hij liep in Barcelona en genoot van de straatartiesten. "Toen bedacht ik muzikanten uit andere havensteden uit te nodigen. Londen, Barcelona, Dublin, Hamburg, van alles." Dit jaar is de tweede editie van het festival. Daar is Scholte trots op, maar hij kijkt ook al vooruit: "Er zou geen limiet moeten zijn aan het aantal straatmuzikanten. Zorg dat mensen zeker honderd meter uit elkaar staan. Maar dat is zorg voor later. Dit weekend laten zien hoe het ook kan." Officiële troubadour Muzikant Waterman heeft naar eigen zeggen al duizenden uren ervaring als straatmuzikant. "Eerst stond ik in Rotterdam-Centrum, maar nu in Alexandrium." Muzikant Waterman heeft naar eigen zeggen al duizenden uren ervaring als straatmuzikant. "Eerst stond ik in Rotterdam-Centrum, maar nu in Alexandrium." Hij streeft nu een carrière als 'officiële troubadour' na. "De straat is het podium waarop niemand op een voetstuk staat. Direct contact. Ik zie de leukste dingen, maar het allerleukste is de interactie met mensen. Dat heb je zo niet op een podium."