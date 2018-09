Analist: 'Terugkopen aandelen Vrienden van Feyenoord moet topprioriteit zijn'

De Rotterdamse analist Yalcin Zöhre deed recent onderzoek naar de bestuursmodellen en samenstellingen van de Raad van Commissarissen van alle eredivisieclubs. Feyenoord is één van de clubs waarover hij zich zorgen maakt, met name over de aandelenconstructie met de Vrienden van Feyenoord.

In theorie kan een steenrijke Arabier of Rus binnen drie maanden 49 procent van de aandelen van Feyenoord in bezit hebben, omdat de Vrienden van Feyenoord deze kunnen doorverkopen. En die situatie vindt Zöhre niet wenselijk: "Je kan in het leven niets uitsluiten. Het is een ongewenste situatie. Feyenoord is een topclub en moet baas in eigen huis zijn. Het moet een topprioriteit zijn om deze situatie ongedaan te maken. Als je kijkt naar de constructie, die niet gratis is, dan moet je dit niet meer willen."

Volgens Zöhre is er vooral een rol weggelegd voor de Raad van Commissarissen van Feyenoord om hier prioriteit aan te geven. "De houdbaarheidsdatum is verlopen. Zij moeten controleren of Feyenoord gebaat is bij een situatie waarbij iets minder dan de helft van de aandelen in handen van een partij kunnen komen, waarvan je dat niet wilt. Ik denk van niet."

Reactie Feyenoord: 'Terugkopen aandelen ís al een prioriteit'

Feyenoord laat weten het óók een prioriteit te vinden om alle aandelen weer in handen te krijgen, maar geeft aan dat het versterken van de selectie en de bouw van een nieuw trainingscomplex ook hoge prioriteit hadden. Reactie van woordvoerder Raymond Salomon namens Feyenoord:

“Het staat de heer Yalcin Zöhre vrij een mening te hebben over van alles en nog wat en dus ook over hoe voetbalclubs worden gerund. Wij kennen de heer Zöhre vooral als zaakwaarnemer van spelers. Feyenoord voelt niet de behoefte uitgebreid in te gaan op zijn observaties. Wel is het jammer dat Zöhres ‘maandenlange onderzoek’ ook enkele onjuiste conclusies heeft opgeleverd."

Salomon vervolgt: "Zo stelt hij bijvoorbeeld vast dat ‘de morele integriteit en onafhankelijkheid van Feyenoord in het geding is’. Dat klopt niet, want de Stichting Continuïteit Feyenoord heeft een meerderheid van de eigen aandelen in handen en altijd in handen gehad. Juist ook om te zorgen dat Feyenoord eigen baas bleef en blijft, hebben de Vrienden van Feyenoord ook altijd aangegeven nooit meer dan 49,9 procent van de aandelen in bezit te willen hebben. Dat percentage is inmiddels nog verminderd nu de club afgelopen zomer is een begin heeft gemaakt met het terug inkopen van aandelen van de VvF.”