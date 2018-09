Waar is die spin?

Op de Tweede Maasvlakte in Rotterdam heeft spinnenexpert Peter van Helsdingen in 2015 een voor Nederland nieuwe spinnensoort ontdekt. Chris Natuurlijk gaat met hem kijken of ze er nog zijn.

In 2015 kreeg Nederland er twee nieuwe spinnensoorten bij. De rotskogelspin en de donkere prachtkogelspin waren eerder nog niet in Nederland gesignaleerd. Ontdekker Peter van Helsdingen was al langer van plan weer eens op de Maasvlakte te gaan kijken of deze spinnensoorten er nog zijn.

Nationale spinnentelling

Chris Natuurlijk gaat mee en vraagt de spinnenexpert tijdens het zoeken het hemd van het lijf over spinnen en ook over de Nationale Spinnentelling , waarbij iedereen de spinnen rond zijn huis of tuin kan tellen. Mensen die minder weten van spinnen dan Van Helsdingen, kunnen gebruik maken van de speciale spinnenzoekkaart. En waarom vrouwen volgens Van Helsdingen bang zijn voor spinnen? Dat hoor je in de reportage van Chris Natuurlijk.

