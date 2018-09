Onderzoek naar journalistiek in Zuid-Holland

De universiteit Leiden gaat onderzoek doen naar de staat van de journalistiek in Zuid-Holland. De Gedeputeerde Staten hebben de universiteit opdracht gegeven om scenario’s te schetsen voor een eventuele stimuleringsregeling vanuit de provincie.

Aanleiding voor het onderzoek zijn de zorgen die Provinciale Staten hebben geuit over het functioneren van de lokale en regionale journalistiek in Zuid-Holland. Gedeputeerde Floor Vermeulen (VVD) erkent dat de kwaliteit onder druk staat als gevolg van krimpende redacties en teruglopende inkomsten, zo schrijft hij in een brief. De Statenleden vragen of de provincie wil nadenken over een eventuele stimuleringsregeling.

Hoogleraar Journalistiek en Nieuwe Media J.C de Jong van de Universiteit Leiden gaat het onderzoek doen. Het bestaat uit bronnenonderzoek, een reeks interviews met Zuid-Hollandse media- en communicatieprofessionals. Ook komt er een enquête onder gemeenten in Zuid-Holland.

Het onderzoek moet rond februari 2019 zijn afgerond.