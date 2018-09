Directeur Badhotel Rockanje: ‘Het lijkt alsof ik op een filmset werk’

In de brasserie en het zwembad van het Badhotel Rockanje zijn zondag opnames voor de Nederlandse film Shit Happens. Directeur Hansje Brouwer heeft haar handen vol aan de voorbereidingen. "Het lijkt steeds meer alsof ik op een filmset werk."

Zo komt er een scene in het zwembad van het hotel. Alle hotelkamers die hieraan grenzen zijn gereserveerd voor de productie, zodat er niet plotseling een licht aan gaat. Ook moet vanwege het frisse weer de temperatuur van het water verhoogd worden.

“Dat was niet gemakkelijk. Er zijn externe ketels geplaatst, maar die staan in het zicht, dus die moeten verwijderd worden voordat de scene wordt opgenomen”, vertelt Brouwer.

Verder gaan de koelkasten in de brasserie uit, omdat het gezoem hinderlijk kan zijn voor de film. Spijt heeft Brouwer er niet van, maar ze zou het niet dagelijks willen doen. “Het is bijna een baantje bij je baan om dit te regelen.”

De andere gasten van het hotel zijn op de hoogte gesteld van de filmopnames. “Het ergste wat er kan gebeuren, is dat mensen even moeten wachten bij de check-in.”