ARCHIEF RIJNMOND 2 sept 2018 - Literaire zegetocht naar Groningen

Afgelopen week heb ik me afgevraagd of ik ergens chocola van kon maken.Of ik chocola kon maken van een tochtje naar het Noorden des lands.

Ik zet even de feiten en belevenissen op een rij.

Een beetje in telegramstijl.

Al jaren begin ik het programma Archief Rijnmond, zondagochtend op Radio Rijnmond, met een persoonlijke praatje. Afgelopen jaar heb ik een boekje gemaakt met onder meer zulke praatjes. Naar aanleiding daarvan ben ik uitgenodigd om voor te dragen op het Noorderzon Festival, een cultureel festival in Groningen.

Donderdag was het zover.

Ik dacht: ik neem de trein.

In de auto word ik gauw slaperig, en het is nogal een end.

Eenmaal in de trein weet ik weer waarom ik aanvankelijk aan de auto dacht.

Al die mensen om me heen met hun gepraat en hun onrust: het kost me energie om zo’n omgeving te verdragen.

En het is 2,5 uur met de trein.

Slapen lukt maar half.

De rugleuningen zijn te recht.

Eenmaal in Groningen blijkt dat ik niet in een theatertje voordraag, zoals ik aanvankelijk dacht, maar in een container, op het festivalterrein. Een container met een paar houten bankjes erin.

Er staan vier voorleessessies gepland, samen met schrijfster Michelle van Dijk, ook uit Rotterdam.

Bij de sessie van zeven uur tellen wij één betalende bezoeker.

Een muziekvriend van me die in de buurt woont.

Om acht uur zitten er zes mensen op de banken.

Om negen uur ook.

En om tien uur bestaat het publiek uit acht personen.

In totaal hebben wij dus voor 21 man opgetreden.

Na de laatste sessie drink ik nog wat met Michelle en wandel ik naar het hotel dat de organisatie heeft geregeld.

Ik slaap slecht.

Ik heb het warm.

Ik heb buikpijn.

Misschien iets verkeerds gegeten.

En ik droom dat ik per ongeluk over iemand heen pies.

Iemand die in vrij chique, rode kleren op de grond ligt.

Of dat iets betekent, geen idee.

Bij het ontbijtbuffet spreek ik een vrouw aan die geen Nederlands verstaat. Wel Engels.

Aangezien ik Michelle nergens zie, vraag ik deze vrouw of ik bij haar mag aanschuiven.

Dat mag.

Ze blijkt Iers, heel charmant en met een groep op een tuinentour.

Ze heeft iets van actrice Helen Mirren.

Ik eet muesli met vruchtjes en kauw zo grof op een druif dat ik een waaier van druivensap over de ontbijttafel vernevel.

De Ierse doet of ze het niet ziet.

Eenmaal op het station van Groningen wordt me duidelijk hoe dat er in de praktijk uitziet, als je in het nieuws hoort: ‘De NS zet bussen in.’

Tussen Groningen en Assen rijden geen treinen.

Na de busreis stap ik in Assen in de trein, nu dan toch maar in de stiltecoupé.

Waar een wat ouder gezelschap vrolijk gaat zitten kakelen.

Nadat ik de dames en heren erop heb gewezen dat wij ons in een stiltecoupé bevinden, gaan ze over tot vrij hard fluisteren.

En uiteindelijk toch weer kakelen.

Ter hoogte van Meppel trekt in een van de andere rijtuigen iemand aan de noodrem. We staan een tijdje stil. Door de intercom horen we dat ze op zoek zijn naar de dader.

Het kakelen is nu tot oorlogssterkte aangezweld.

Dan wordt ons medegedeeld dat de dader is gevonden, maar dat die de trein niet wil verlaten, en dat het nog even gaat duren.

Weer aanleiding voor hard gevoerde gesprekken.

Uiteindelijk vernemen we dat de noodremtrekker de trein is uitgezet, en gaan we weer.

Als het kippenhok in de stiltecoupé nog steeds niet tot bedaren komt, ga ik er nog een keer heen en vraag hoe moeilijk het nou is om hun kop te houden.

Tot mijn vreugde stappen de kippen-op-leeftijd in Utrecht uit.

Enigszins gemangeld bereik ik het Centraal Station van Rotterdam.

Zo zou het feitenrelaas van mijn ‘literaire’ heen-en-weertje naar Groningen eruit kunnen zien. Maar ga ik dat allemaal vertellen als iemand me vraagt hoe het was?

Die hele potpourri van ‘werkelijkheidsaftrek’ lijkt me te veel en te onduidelijk als antwoord op een simpele vraag.

Het is iets dat ik vaker ervaar.

Vaak zitten allerlei details me in de weg.

Maar gelukkig is er een andere manier om tegen zo’n stroom aan ervaringen en gevoelens aan te kijken. En precies daarover heb ik het ook gehad voor dat selecte publiek in het noorden.

Ik heb verteld dat mijn vrouw en ik elke avond voor het slapen gaan aan elkaar vragen wat het hoogtepunt van de dag was.

Wat ons een eenvoudige manier lijkt om onze zegeningen te tellen, om te focussen op het positieve.

Op die manier kan ik wèl chocola maken van dat literaire uitje vol geestelijke hobbels.

Want wat was het hoogtepunt?

Ja, dat is eenvoudig: ontbijten met Helen Mirren.

SPEELLIJST

DE TUNE

1. Ik mis je – John Verkroost

DRS. P

2. Groningen - Drs. P

3. Bananen - Fay Lovsky

4. Quartier Putain - Gerard Cox

5. Pontje naar Katendrecht - Liesbeth List

OVER ROTTERDAM

6. Katendrecht 1948 - Gerard Cox

7. Stad der steden – Simon Stokvis

8. Donderdag de tiende – Wim Sonneveld

POP

9. Het is voorbij – The Kik

10. Back again - Zodiac

AANKONDIGINGEN

11. Americanas – Metropole Orchestra Big Band