Boek over televisieserie Floris: 'De James Bond van de middeleeuwen'

Vijftig jaar geleden was het dé kijkcijferhit van Nederland: Floris. Over deze legendarische televisieserie, waarin acteur Rutger Hauer de hoofdrol speelde, is door auteur Jaap Kooijmans uit Rhoon een boek geschreven.

"Twee jaar geleden ruimde ik mijn kamer op en vond ik spullen van Floris. Ik was een enorme fan. Als negenjarige was ik idolaat van Floris", vertelt Kooijmans. "In die tijd was er nog geen privacywetgeving. Ik heb toen een brief naar de NOS gestuurd of ik de adresgegevens van acteurs Hauer en Jos Bergman kon krijgen. Die kreeg ik gewoon."

Kooijmans heeft een tijdje gecorrespondeerd met Bergman, die de rol van Sindala had. Op een gegeven moment is dat contact gestopt. "Maar de passie en het sentiment zijn altijd gebleven." Daarom besloot Kooijmans een jubileumboek over Floris te schrijven.

James Bond

Paul Verhoeven regisseerde de televisieserie. "Achtervolgingen, zwaardvechten. Het was zo goed. Dat deed hij met James Bond in zijn hoofd. Eigenlijk is Floris de James Bond van de middeleeuwen", lacht Kooijmans.

In eerste instantie zou de serie Floris en de Fakir heten, maar dat werd door de volksmond al snel afgekort tot Floris. "Tot weemoedigheid bij Sindala. Na deze serie is Bergman zelfs gestopt met acteren. Hij raakte een beetje uit beeld", legt Kooijmans uit. "Hauer had zo'n magische aantrekkingskracht voor de camera, dat hij alle aandacht opeiste."

Onbekende fan

Bergman stortte zich op schilderen en wilde geen contact met de pers. "Maar ik ben geen journalist. Ik was een onbekende fan die aan de bel trok en met hem over Floris wilde praten. Bergman heeft toen zijn hart gelucht", zegt de auteur.

Het boek bevat de achtergronden van de serie. Van de figuren tot de dieren. Zelfs de muziek van Floris komt aan bod. Ook staat in het boek waarom de serie gestopt is. "Floris is visueel, cultureel erfgoed", stelt Kooijmans.

Volgende week wordt het boek Floris gepresenteerd op Slot Loevestein.