Ontucht-huisarts niet meer welkom in praktijk

De Rotterdamse huisarts die wordt verdacht van ontucht met een 14-jarige jongen, is voorlopig niet meer welkom in zijn eigen praktijk. Dat heeft zijn compagnon hem medegedeeld.

De arts(53) heeft bekend dat hij twee keer seks heeft gehad met een minderjarige jongen. De eerste keer was sprake van een kwartet, met twee andere mannen. Justitie eist anderhalf jaar cel tegen de arts.

Aanvankelijk was met zijn compagnon afgesproken dat hij aan het werk kon blijven, op voorwaarde dat hij niet in zijn eentje minderjarige patiënten zou ontvangen. Er zou altijd een ouder of medewerker van de praktijk bij zijn. De man gaf ook zelf aan dat hij aan de slag wilde blijven.

Zijn directe collega steekt daar nu een stokje voor. Dat is gebeurd nadat patiënten om opheldering zijn gaan vragen bij de praktijk. Een van hen zegt zeer geschokt te zijn door het nieuws. "Hij was mijn lievelingsarts. Ook bij andere patiënten is ongeloof: zo'n goede arts, zo'n aardige man die ontzettend aardig voor kinderen was. Ik heb er twee slapeloze nachten op zitten."

Bloemen

De vrouw zegt te twijfelen of zij nog bij de praktijk wil blijven. "Ik vind dat ze meer duidelijkheid moeten geven. Via de mail of door een bijeenkomst te houden. In de afgelopen periode viel het ons natuurlijk op dat hij regelmatig afwezig was. Dan werd gezegd: hij heeft een burn out. Maar de volgende dag zat hij er weer. Vreemd, dacht ik dan. Er zijn patiënten die bloemen hebben gebracht, of kaartjes gestuurd."

De verdachte arts heeft de praktijk van zijn vader overgenomen. De compagnon is daar later bijgekomen en kan hem dus niet zonder meer op non-actief stellen.

De patiënte heeft een persoonlijk gesprek gehad met de compagnon. "Ik ben buitengewoon goed te woord gestaan. Hij was duidelijk ook in shock en zou niet alle details hebben geweten. Maar ik denk dat ze meer openheid van zaken moeten geven, want anders krijg je wilde verhalen. Het is bijvoorbeeld duidelijk dat het alleen buiten de praktijk is gebeurd."

Het toeval is, dat de vrouw ook een van de andere verdachten kent. Die is werkzaam als vrijwilliger in een spiritueel centrum in Ridderkerk. Tijdens de zitting vertelde hij dat hij geen meditatiecursussen meer mag geven aan jongeren. "Ik heb gebeld en ik kon zo bij hem terecht, aanstaande zaterdag. Ze vroegen helemaal niet naar mijn leeftijd."

Vertrouwenspersoon

De vrouw vindt het zorgelijk dat in beide gevallen, bij de arts en het spiritueel centrum, niet heel alert lijkt te worden opgetreden. "Dit zijn vertrouwenspersonen. Dit zijn hulpinstanties. En als je dan met je kwetsbare kind tegenover zo'n meneer wordt gezet..."

In het geval van de huisarts heeft justitie een melding gedaan bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Die heeft nog geen beslissing genomen over eventuele tuchtrechtelijke maatregelen.

De man is daarnaast werkzaam bij de Huisartsenpost in Rotterdam. Daar reageren ze ook zeer verbaasd op het nieuws, omdat er nooit signalen waren binnengekomen over de arts, die zeer goed bekend stond. De Huisartsenpost zegt de rechtszaak en de beslissing van de Inspectie af te wachten. "Hij staat pas in december in het rooster, we hebben nog even de tijd."